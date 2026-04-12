管理栄養士・ナチュラルフードコーディネーターのゆきぼむです。今回は、人気料理家コウケンテツさんの「新玉ねぎと油揚げのスープ煮」を作ってみました！ 短時間煮るだけなのに、ジューシーでとろっとろの新玉ねぎが楽しめる、今の時期にぴったりのレシピです。【詳細】他の記事はこちら新玉ねぎと油揚げのスープ煮を作るのにかかる時間約20分新玉ねぎと油揚げのスープ煮のカロリー約246kcal／1人分コウケンテツさんの新玉ねぎと