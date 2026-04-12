Image: 東芝ライフスタイル株式会社 さらにビジュも良い。忙しい共働き世代、料理の手間をカットしたい単身世帯では、冷凍食品や作り置きの冷凍保存がやっぱ楽ちん。でも、冷凍庫は有限なわけで…そんなじゃぶじゃぶなんでも詰め込めないわけで…。よし、1つに収めきれないなら、いっそ冷凍庫追加だ！ という選択肢を検討している人に、良さそうなモデルが出ますよ。東芝ライフスタイルから