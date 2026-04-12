神奈川県道64号の拡幅整備が完了。歩道新設で伊勢原市・日向地区の交通環境が改善神奈川県県土整備局は、2026年4月6日、県道64号（伊勢原津久井）の日向工区における道路整備が完了し、最後の区間が開通したと発表しました。本事業により、これまで幅員が狭く歩道がなかった区間が拡幅され、両側に歩道が整備されました。【画像】超安全に！ ココが「広くなった道路です」画像で見る！（22枚）地域の安全性向上につながる道