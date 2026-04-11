初対面の異性とお近づきになるためには、まず連絡先を交換するのが第一歩。女性のほうから提案するのも大いにアリですが、誘い方によっては遊んでいそうな印象を与えてしまうようです。そこで今回は、10代から20代の独身男性177名に聞いたアンケートを参考に、「『チャラそうな女！』と警戒される連絡先交換の持ち掛け方」をご紹介します。【１】「LINEでグループ作ろうよ」など、どんな形でもいいからつながろうとする「気軽でい