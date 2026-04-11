「チャラそうな女！」と警戒される連絡先交換の持ち掛け方９パターン
初対面の異性とお近づきになるためには、まず連絡先を交換するのが第一歩。女性のほうから提案するのも大いにアリですが、誘い方によっては遊んでいそうな印象を与えてしまうようです。そこで今回は、10代から20代の独身男性177名に聞いたアンケートを参考に、「『チャラそうな女！』と警戒される連絡先交換の持ち掛け方」をご紹介します。
【１】「LINEでグループ作ろうよ」など、どんな形でもいいからつながろうとする
「気軽でいいけど、友達以上にはなれない気がする」（10代男性）というように、最初から「LINEだけ」を前提にすると、「その程度の付き合いしか望んでいない」と決めつけられるおそれがあるようです。より深い関係になりたいなら、早めに電話番号まで交換しておきたいところです。
【２】男性のスマホを操作して、一人で手早く連絡先交換を済ませる
「前のめりすぎてちょっと怖い。喰われそう」（20代男性）というように、男性の端末に手出しまでする積極性は、「がっつきすぎ」だと警戒されてしまうようです。慌てなくても男性は逃げないので、自力で作業するのをじっくり待ってあげましょう。
【３】「842人目ゲットォ！」とアドレス帳の登録数の多さを自慢する
「数を増やすのが目的では？と感じます」（10代男性）というように、登録人数の多さを誇るセリフは、好意的に受け止めてもらえないようです。「表面的な付き合いの広さ」を好まない男性も多いので、登録数には触れないほうがいいかもしれません。
【４】ド派手にデコったスマホを振りかざし「アドレス教えてー！」と迫る
「ギャルすぎて警戒する」（10代男性）というように、セリフや誘い方以前に、ギラギラに飾り立てた「デコスマホ」を見るだけで引いてしまう男性は少なくないようです。飾るにしてもワンポイントに留めるなど、控えめにしておくのが無難でしょう。
【５】「一応つながっておこうかー」と、ノリが軽い
「ワクワクしない。どうせ連絡とらないでしょ」（10代男性）というように、あまりにも軽いノリで連絡先交換を申し出るのも、男性のテンションを下げるようです。照れ隠しでそう振る舞うのだとしても、「せっかくの縁だし」などとポジティブなセリフを選びたいものです。
【６】「実はしょっちゅうアドレス変更してるんだー」とわざわざ説明したがる
「別の男に乗り換えるたびにアドレス変えてそう」（20代男性）というように、「頻繁なアドレス変更」はいい加減な人間関係を想像させる場合があるので、できれば触れないほうがよさそうです。また、メールアドレスに「男性の名前」が入っているのも誤解のもとになるので注意しましょう。
【７】赤外線やアプリの「アドレス交換機能」を秒速で操作する
「手慣れすぎ。男慣れしてんだろうなーと思う」（10代男性）というように、携帯やスマホの機能を熟知した様子は、男性を気後れさせるようです。純情そうだと思われたいなら、あえて「手書きのメモ」を手渡すほうが効果的でしょう。
【８】一緒にいるグループの男性全員に、自分から積極的にアドレスを教えて回る
「男なら誰でもよさそう」（20代男性）というように、その場にいる男性全員に連絡先交換を求めるのは、あまり印象が良くないようです。社交的なキャラだとは認知されるとしても、やや軽薄なイメージで見られるのは避けられないので、本命がいるなら一人だけに絞るのが正解でしょう。
【９】ロクに会話もしていない段階で、「とりあえず交換しとこ？」と提案する
「全然仲良くなってないのに早過ぎるでしょ」（10代男性）というように、親近感が生まれる前のタイミングでは、連絡先交換の提案が不自然だと見なされてしまうようです。まずはしっかり会話を盛り上げて、「また話したい」と思ってもらうことが先決でしょう。
連絡先交換は、より親しい関係に踏み出す「儀式」のようなもの。軽薄に思われないよう、注意して提案しましょう。（呉 琢磨）
【調査概要】
期間：2014年9月9日から16日まで
対象：合計177名（10代、20代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査
【１】「LINEでグループ作ろうよ」など、どんな形でもいいからつながろうとする
「気軽でいいけど、友達以上にはなれない気がする」（10代男性）というように、最初から「LINEだけ」を前提にすると、「その程度の付き合いしか望んでいない」と決めつけられるおそれがあるようです。より深い関係になりたいなら、早めに電話番号まで交換しておきたいところです。
「前のめりすぎてちょっと怖い。喰われそう」（20代男性）というように、男性の端末に手出しまでする積極性は、「がっつきすぎ」だと警戒されてしまうようです。慌てなくても男性は逃げないので、自力で作業するのをじっくり待ってあげましょう。
【３】「842人目ゲットォ！」とアドレス帳の登録数の多さを自慢する
「数を増やすのが目的では？と感じます」（10代男性）というように、登録人数の多さを誇るセリフは、好意的に受け止めてもらえないようです。「表面的な付き合いの広さ」を好まない男性も多いので、登録数には触れないほうがいいかもしれません。
【４】ド派手にデコったスマホを振りかざし「アドレス教えてー！」と迫る
「ギャルすぎて警戒する」（10代男性）というように、セリフや誘い方以前に、ギラギラに飾り立てた「デコスマホ」を見るだけで引いてしまう男性は少なくないようです。飾るにしてもワンポイントに留めるなど、控えめにしておくのが無難でしょう。
【５】「一応つながっておこうかー」と、ノリが軽い
「ワクワクしない。どうせ連絡とらないでしょ」（10代男性）というように、あまりにも軽いノリで連絡先交換を申し出るのも、男性のテンションを下げるようです。照れ隠しでそう振る舞うのだとしても、「せっかくの縁だし」などとポジティブなセリフを選びたいものです。
【６】「実はしょっちゅうアドレス変更してるんだー」とわざわざ説明したがる
「別の男に乗り換えるたびにアドレス変えてそう」（20代男性）というように、「頻繁なアドレス変更」はいい加減な人間関係を想像させる場合があるので、できれば触れないほうがよさそうです。また、メールアドレスに「男性の名前」が入っているのも誤解のもとになるので注意しましょう。
【７】赤外線やアプリの「アドレス交換機能」を秒速で操作する
「手慣れすぎ。男慣れしてんだろうなーと思う」（10代男性）というように、携帯やスマホの機能を熟知した様子は、男性を気後れさせるようです。純情そうだと思われたいなら、あえて「手書きのメモ」を手渡すほうが効果的でしょう。
【８】一緒にいるグループの男性全員に、自分から積極的にアドレスを教えて回る
「男なら誰でもよさそう」（20代男性）というように、その場にいる男性全員に連絡先交換を求めるのは、あまり印象が良くないようです。社交的なキャラだとは認知されるとしても、やや軽薄なイメージで見られるのは避けられないので、本命がいるなら一人だけに絞るのが正解でしょう。
【９】ロクに会話もしていない段階で、「とりあえず交換しとこ？」と提案する
「全然仲良くなってないのに早過ぎるでしょ」（10代男性）というように、親近感が生まれる前のタイミングでは、連絡先交換の提案が不自然だと見なされてしまうようです。まずはしっかり会話を盛り上げて、「また話したい」と思ってもらうことが先決でしょう。
連絡先交換は、より親しい関係に踏み出す「儀式」のようなもの。軽薄に思われないよう、注意して提案しましょう。（呉 琢磨）
【調査概要】
期間：2014年9月9日から16日まで
対象：合計177名（10代、20代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査