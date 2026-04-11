11日の静岡県内は各地でおおむね晴れて気温が上がり、静岡市では27℃を超えるなど各地で夏日となっています。急な暑さに注意が必要です。気象台によりますと11日の静岡県内は高気圧に覆われておおむね晴れとなり、上空に流れ込んだ暖かい空気の影響で気温が上がり午前11時現在、静岡市で27℃、熱海市網代で25.1℃三島市で24.9℃などとなっています。11日予想される最高気温は中部で28℃、東部で27℃、伊豆で26℃、西部で25℃となっ