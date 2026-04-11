転職や就職の面接では、いかに自分を魅力的に見せるか、熱意を伝えるかに心を砕くものではないでしょうか。しかし、考えて練り上げた言葉よりも、時には単純な一言のほうが人の心を動かすこともあるようです。今回は、筆者の友人の体験談をお届けします。 完璧な経歴の彼女 私は企業の人事部で採用面接を担当しています。 先日、中途採用者の面接で、二十代の女性Aさんと出会いました。 Aさんの経歴やスキルは申し分なく、