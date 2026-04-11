何事においても現実的な言動をとる女性に、男性は物足りなさを感じることもあるようです。では男性は、女性のどういった言動で現実的だと感じるのでしょうか。そこで今回は、「『冷めていて現実的だなぁ』とガッカリさせる女性の特徴」をご紹介します。【１】冗談を言っても笑顔ひとつ見せない。「何も話す気が起きなくなる」（２０代男性）など、冗談を言っても反応がないと、男性は盛り上げようとする気持ちを否定されたと感じる