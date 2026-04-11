人の本音も翻訳してくれる「猫語翻訳アプリ」と同化したものの、鈍感な彼には使いこなせず…!?【漫画】本編を読む／短編全8ページ道端で「猫語翻訳アプリ」で遊んでいた高校生が事故に遭い、後遺症でアプリと同化してしまう奇妙な物語が話題だ。漫画家の新田せんさんが描く本作は、人間の本音が「猫語レベルの語彙」で翻訳される斜め上の展開で、読者の笑いを誘っている。作者に制作の裏側を聞いた。アイドルは大変な職業だが…ち