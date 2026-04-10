いよいよ大詰めを迎える「D.LEAGUE 25-26 SEASON」。チャンピオンシップへの切符をめぐり熱い戦いが繰り広げられました。今回私は、シーズンのなかで唯一全16チームが集結するCYPHER ROUNDへ行ってきました！各MATCHで16チームのなかから1位に輝いたDリーガーの方たちへの取材の様子をお届けします！CYPHER ROUNDとは？「ダンサーの個性が出せる闘いの場」©D.LEAGUE 25-26CYPHER ROUNDとは、各チームから選出された代表