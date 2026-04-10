シマムラが、江戸時代から受け継がれてきた整髪料「鬢付け油」の技と美意識を現代の暮らしに合わせて再構築した、自然由来100%のヘアバーム「鬢バーム（BIN BALM）」を、2026年4月20日より公式オンラインショップにて発売する。■伝統と現代性を融合したナチュラルヘアバーム髪と頭皮へのやさしさを追求し、必要なものだけで構成したシンプル処方。モクロウ、オリーブオイル、キャンデリラロウ、シアバターなどを組み合わせ、重ね