ナイキは4月10日、東京・新宿駅東口に面した立地に新店舗「NIKE SHINJUKU」をオープンしました。スポーツとスタイルの両方を横断するプロダクトと体験を集約した本店舗は、単なる販売拠点にとどまらず、都市におけるナイキの在り方を再構成する場として位置づけられています。photo by ©FASHION HEADLINE新宿という都市の起点 photo by ©FASHION HEADLINE新宿は、鉄道網の中心であり、国内外から人が流入する都市のハブ