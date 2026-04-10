元AKB48の柏木由紀さんは4月9日、自身のInstagramを更新。大人っぽい黒ドレス姿を披露しました。【写真】柏木由紀の圧巻スタイルの黒ドレス姿「シックな装い、とても綺麗です」柏木さんは「昨日4月8日にデビュー19周年を迎えました〜20年目も元気に楽しく頑張ります」とつづり、自身の写真を6枚投稿。黒いタイトなロングドレスを着たソロショットです。1、3、5枚目の全身ショットでは、スリムなボディラインが際立っています。シ