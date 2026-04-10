「超級大美女」柏木由紀、圧巻スタイルの黒ドレス姿を披露！ 「とってもエレガントで凄く綺麗」
元AKB48の柏木由紀さんは4月9日、自身のInstagramを更新。大人っぽい黒ドレス姿を披露しました。
【写真】柏木由紀の圧巻スタイルの黒ドレス姿
また、「そして6/17にはソロシングル『シアワセ記念日』を発売することが決定しました 皆様どうぞお楽しみに〜」と、ソロシングルの発売を告知しています。
ファンからは、「デビュー19周年おめでとう」「シックな装い、とても綺麗です」「超絶美人さん」「相変わらずカワイイ顔だね」「大人可愛い」「超級大美女」「オ・ト・ナ！」「とってもエレガントで凄く綺麗」と、祝福と絶賛の声が相次ぎました。
(文:中村 凪)
【写真】柏木由紀の圧巻スタイルの黒ドレス姿
「シックな装い、とても綺麗です」柏木さんは「昨日4月8日にデビュー19周年を迎えました〜 20年目も元気に楽しく頑張ります」とつづり、自身の写真を6枚投稿。黒いタイトなロングドレスを着たソロショットです。1、3、5枚目の全身ショットでは、スリムなボディラインが際立っています。シックで大人っぽい装いがとても美しいです。
ファンからは、「デビュー19周年おめでとう」「シックな装い、とても綺麗です」「超絶美人さん」「相変わらずカワイイ顔だね」「大人可愛い」「超級大美女」「オ・ト・ナ！」「とってもエレガントで凄く綺麗」と、祝福と絶賛の声が相次ぎました。
「AKBの衣装を着ると」4日には「AKBの衣装を着るとアイドルスイッチが入る気がするね」と、AKB48の衣装を着たソロショットを公開していた柏木さん。コメントでは、「かわいい」「現役感凄すぎ」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)