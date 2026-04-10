ムーミン物語が運営する「ムーミンバレーパーク」は4月11日（土）より、毎年大好評のイベント「ムーミン谷とアンブレラ」を開催します。■今年のテーマは『ムーミン谷の彗星』2026年のテーマは『ムーミン谷の彗星』。物語で描かれる “We are braver together. ”というメッセージが表す通り、彗星がムーミン谷にやって来るといううわさを聞いたムーミントロールが仲間たちと出会い、さまざまな困難を乗り越えて天文台を目指すとい