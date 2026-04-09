紗栄子さんが自身のYouTubeチャンネルに『【美容Vlog】紗栄子の行きつけのサロン紹介』の動画を投稿。美容DAYの様子を公開し、その中でコスメの使用感を語る場面がありました。【関連記事】紗栄子「無いと生きていけない」顔のみならず全身に使う保湿マスク■美容液動画内に登場したのはこちら。スキンシューティカルズ/P-TIOX セラム 税込19,580円（公式サイトより） この投稿をInstagramで見るSkinCeuticals(@skinceuticals)が