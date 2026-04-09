Wonjungyo（ウォンジョンヨ）が、ブランド初のメイクキープミスト「メイクコーティング キープミスト」を、2026年4月18日（土）よりロフト・ロフトネットストアにて先々行発売、4月20日（月）より公式オンラインストアにて先行発売、4月30日（木）より全国発売する。■2つのベールでメイクをキープ摩擦や汗・水からメイクを守る“BLOCK膜”と、表情の動きにやわらかくフィットし崩れを防ぐ“KEEP膜”の2種のベールを採用したメイク