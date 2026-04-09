中国メディアの第一財経は7日、世界の多くの国で中国ブランドの電気自動車（EV）の売れ行きが好調だとする記事を掲載した。記事はまず、「この1カ月の燃料価格の高騰は、世界の自動車市場の構造転換をさらに加速させた。多くの国が発表した3月の販売台数を見ると、EVが世界の自動車市場成長のけん引力になっている」と伝えた。記事によると、ニュージーランドでは、3月の新車登録台数が1万4908台と前年同月に比べて25％増えた。乗