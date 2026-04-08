フットウェアブランド「キーン（KEEN）」が、バリ拠点のサステナブル・デザインスタジオ「スペース アヴェイラブル（Space Available）」との初のコラボレーションシューズ「UNEEK 360」を4月22日に発売する。一部店舗を除く両ブランドの直営店および公式オンラインストア、取り扱い店舗で販売する。【画像をもっと見る】「UNEEK 360」は、2本のコードで構成されたシルエットをベースに、4つのパーツで構成するモジュール構造