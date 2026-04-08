女優の内田有紀の“極秘再婚”とそのお相手が話題だ。内田は4月3日にオフィシャルサイトで「この度は沢山の温かいお言葉をいただき 心より感謝申し上げます。 一部報道にもございました通り、 柏原崇と内田有紀は入籍いたしました」と報告している。「柏原さんは長年、内田さんの“パートナー”としてマネージャーを務めており、報告でも『ともに歩んできた時間が家族という形になりました。 これからも二人で手を取り合い、優し