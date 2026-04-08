女優の内田有紀の“極秘再婚”とそのお相手が話題だ。内田は4月3日にオフィシャルサイトで「この度は沢山の温かいお言葉をいただき 心より感謝申し上げます。 一部報道にもございました通り、 柏原崇と内田有紀は入籍いたしました」と報告している。

「柏原さんは長年、内田さんの“パートナー”としてマネージャーを務めており、報告でも『ともに歩んできた時間が家族という形になりました。 これからも二人で手を取り合い、優しさを大切にしながら日々を重ねてまいります』と記されています。柏原さんはもともと俳優をしており、2人の出会いは1995年のロッテのCM共演と伝えられていますから、30年来の関係となります」（スポーツ紙記者）

X上では柏原氏の来歴に注目する声が多い。

《白線流しに出ていた俳優さんですよね、役者さん辞めていたのか…でも相変わらずイケメンでいいカップルですね》

《彫りの深い正統派イケメンだった》

《私らの世代からすると爽やかなお兄さんよねぇ。昨日今日当時の写真をみてもやっぱりイケメンだし、弟さんもイケメンだし、その柏原崇をこの女優さんのマネージャーになりたいって思わせる内田有紀すげぇってなるし》

やはり“イケメン俳優”として多くのネットユーザーたちの印象に残っているようだ。

「柏原さんは、1993年に第6回ジュノン・スーパーボーイ・コンテストでグランプリを獲得し芸能界デビューをします。このコンテストは袴田吉彦さんや、武田真治さん、加藤晴彦さんなどを輩出しています。柏原さんはさわやかなイメージの俳優さんとして1995年公開の岩井俊二監督の映画『Love Letter』や、1996年放送のドラマ『白線流し』（フジテレビ系）への出演も話題に。2014年ごろに芸能活動から身を引き、内田さんのマネージャーを務めていると伝えられていました」（エンタメ系ライター）

柏原氏は、実弟で俳優・ミュージシャンの柏原収史と並び“イケメン兄弟”としても名を馳せた。

「弟の収史さんは、ジュノン・スーパーボーイ・コンテストの最終オーディション会場でスカウトを受けたと伝えられていますから、やはり相当目立つ存在だったのでしょう。現在は俳優や音楽プロデュース業にくわえ、いちごスイーツ店を手がける実業家としても活躍。4月3日のXでは『おにいちゃんがけっこんしました。きれいなおねえちゃんができました』と祝福のメッセージも寄せています」（前出・同）

公私ともに“パートナー”となった内田と柏原のさらなる活躍に期待したいところだ。