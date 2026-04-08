シトロエン独特の乗り心地と奇抜さを備えた車はラグジュアリー・サルーンだけではない。他のハイドロニューマチック・シトロエンを紹介しよう。【画像】M35、SM、GS、BX、エグザンティア、C5。いずれもユニークなシトロエンの車たち（写真6点）M35（1969年）シトロエンの基準からしても奇妙なモデルである。500台の計画に対して実際に生産されたのはわずか267台。アミ8をベースにコーチビルダーのユーリエがクーペボディを作り上げ