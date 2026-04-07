■在来線は値上げ、新幹線は格安きっぷにタイムセールJR東日本が3月の運賃改定で在来線の運賃を値上げした一方で、近年は閑散期に格安で新幹線などに乗れる切符を打ち出している。その一つが、「キュンパス」（正式名称「旅せよ平日！JR東日本たびキュン♥早割パス」）だ。キュンパスは、2024年から毎年発売されている平日限定の乗り放題パスで、新幹線を含めたJR東日本エリアの路線が原則として乗り放題となる。2026年版では