え、ちょっと勝手に開けないで…！初めて家に招いたママ友が、当たり前のように我が家の冷蔵庫を開け放ちました。親切だと思っていた彼女の正体は、他人のプライバシーに土足で踏み込む図々しい「詮索好き」。閉まっている部屋の扉まで次々と開け、我が物顔で家の中を物色し始めます。しかもここでパーティーやろうよなんて言い出す始末。笑顔の裏に隠された異常な好奇心。エスカレートする図々しい行動から、どう身を守ればいいの