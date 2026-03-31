よしミチのYouTubeチャンネルに『【よしミチ in NEW YORK】ニューヨークファッションウィークVLOG』の動画が投稿。アメリカで過ごす二人の様子が公開され、愛用したコスメについても紹介される場面がありました！【関連記事】千賀健永「スーッと浸透」“爆推し”レチノール美容液を紹介■ファンデーション動画内に登場したのはこちら！コスメデコルテ/ゼン ウェアステイ 税込7,700円（公式サイトより） この投稿をInstagramで見