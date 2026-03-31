よしあき「めっちゃ良い」乾燥肌を救ったファンデーション

よしミチのYouTubeチャンネルに『【よしミチ in NEW YORK】ニューヨークファッションウィークVLOG』の動画が投稿。アメリカで過ごす二人の様子が公開され、愛用したコスメについても紹介される場面がありました！

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■ファンデーション

動画内に登場したのはこちら！

コスメデコルテ/ゼン ウェア ステイ 税込7,700円（公式サイトより）

薄づきなのにハイカバーが叶う、セミマット仕上げのリキッドファンデーション！

動画内では、よしあきさんがニューヨークの強い乾燥に悩まされたと吐露。しかし「見てください僕の肌、めっちゃ綺麗じゃないですか？」とこちらのファンデーションのおかげで乗り越えられたとコメント。

続けて「屈強な環境の中でも、ちゃんと肌を綺麗に見せられるってすごいですよね」「乾燥肌だから。僕、そもそも。いつも粉をふきまくったりするんですけど、粉とかも全然ふいてなくてめっちゃ良いファンデーションを見つけました」と、強い乾燥にも耐えられたベースメイクだったと振り返っていました。

■動画もチェック

動画内では、その他のアイテムについても紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。