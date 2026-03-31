阪急交通社はこのほど、長崎県のテーマパーク「ハウステンボス」に焦点をあてたアンケート調査を実施し、「ハウステンボスでしたいこと」をランキング形式で発表しました。調査は1月30日〜2月6日、全国の20代以上の男女541人を対象に行われました。■「アトラクションの利用」は2位にランクイン1位は「街並み散策」（55％）でした。同施設は中世オランダの街並みを再現した景観が特徴。約152ヘクタール（東京ドーム約33個分）の敷