『ウポポイ（民族共生象徴空間）』のエントランス棟に位置するレストランとフードコートがリニューアルされ、2026年4月3日（金）に『オハウとジビエの専門店 海空のハル』が、4月28日（火）に『フードコートキッチン poro』がオープンします。 画像：公益財団法人アイヌ民族文化財団 『オハウとジビエの専門店 海空のハル』では、フチ（おばあさん）が作るアイヌ料理『オハウ』や北海道ジビ