2026年4月5日（日）から、『認定NPO法人ポロクル』が実施・運営するシェアサイクルサービス『ポロクル』のサービスが再開します。 画像：特定非営利活動法人ポロクル 『ポロクル』の設置場所は昨年と同規模の約65ヵ所からスタート。さらに増設等も調整されています。※設置場所は昨年から変更となる場合があります。決定したポートから順次、WEBサイト等で公開されます。 画像：特定非営利活動法人ポロ