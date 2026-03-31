2026年4月5日（日）から、『認定NPO法人ポロクル』が実施・運営するシェアサイクルサービス『ポロクル』のサービスが再開します。

画像：特定非営利活動法人ポロクル

『ポロクル』の設置場所は昨年と同規模の約65ヵ所からスタート。さらに増設等も調整されています。

※設置場所は昨年から変更となる場合があります。決定したポートから順次、WEBサイト等で公開されます。

画像：特定非営利活動法人ポロクル

車両も一部新しい車両に入れ替えられていますよ！

詳細情報

ポロクル

2026年営業期間：4月5日（日）10:00～11月15日（日）予定

※積雪状況等により、営業開始日の変更や一部ポートの利用制限等を実施する場合があります

北海道Likers編集部のひとこと

3月に入ってもまだ雪が降ることもある札幌ですが、春の足音はすぐそこまで近づいています。

札幌の春の訪れとともにシェアサイクル『ポロクル』のサービスが再開します！

今年の春は自転車に乗って札幌の街を散策してみてはいかがでしょうか◎

文／北海道Likers

【画像・参考】札幌シェアサイクル【ポロクル】2026年シーズンは 4月5日(日) 10時スタート！ - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

