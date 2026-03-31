「煙のない社会」の実現を目指し、さまざまな製品やサービスを展開しているフィリップ モリス ジャパン。同社は2026年3月2日、加熱式たばこ「IQOS ILUMA(イルマ)」シリーズの専用たばこスティック「SENTIA」(センティア)では初となる、カプセルを搭載した「センティア パープル カプセル」を発売。【写真】「IQOS ILUMA」シリーズ専用たばこスティック「SENTIA」は、2026年3月時点で18銘柄が発売中それを記念して、同ブランドの新