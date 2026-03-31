3月31日は、「山菜の日」。山菜というと、春の訪れを感じさせてくれる食材のひとつですよね。「苦味が強い」「下処理が大変」といったイメージもありますが、実はちょっとしたコツでおいしく楽しむことができます。身近な食材と組み合わせて味わう、手軽でおいしい山菜レシピを主菜から副菜までご紹介します。主菜から副菜まで。山菜を楽しむアイデアレシピわらびと油揚げの炊き込みごはん出典：https://www.instagram.com春を代表