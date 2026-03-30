ベーシックなスタイルに鮮度を呼び戻す、さし色のテクニックを柄で応用。ムードが変わるうえ仕上がりのバランスも調整できる。「脇役として生きる柄」の選びと使い方の実例をご紹介。「1色で完結しても奥行きが出る」インナーに留まらない透ける黒レーストップス／シーニュ「無地以上、柄未満」の中間的存在であるレースを新たなレパートリーに追加。レース特有の透け感と立体的な編み目は、ワントーンスタイルの単調さを防ぐのに