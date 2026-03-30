6人組グループ・SixTONES（ジェシー、京本大我、松村北斗、田中樹、高地優吾※高＝はしごだか、森本慎太郎）が29日、全国アリーナツアー『MILESixTONES』（読み：マイルストーンズ）の神奈川・横浜アリーナを開催。昼公演では、今秋に自身初となるスタジアムツアーを開催することを発表した。メンバーからアリーナツアーへの想いや見どころ、スタジアム公演への意気込みコメントが到着した。【ライブ写真】火花を散らしながら…