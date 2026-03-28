もし、あなたの作ったカレーを「これは正しくない」と突っぱねられてしまったらどうしますか？今回は、そんな一皿のカレーから始まった義母との衝突のエピソードをご紹介しましょう。◆義実家と徒歩20分の距離で起きた悲劇斉藤亜希子さん（仮名・30歳）は、結婚1年目。義実家は徒歩20分ほどの距離にあり、ほどよい近さのはずでしたが、それが徐々に息苦しさへと変わっていきました。「その日、義母が特売の野菜をお裾分けに来てく