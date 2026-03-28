生活用品やキッチンツールなど、毎日使うものに関しては使い心地にこだわりたいものですよね。消耗品でないものは壊れない限り買い替えのタイミングが難しいですが、思いきって少し良いものへとランクアップさせると、それだけで暮らしのモチベーションまでアップしたりするものです。筆者が妥協して使い続けていたものの1つが、“しゃもじ”。そうそう壊れるものではないため買い替えるという発想すらなく、ずるずると何年も