【漫画】この漫画をはじめから読む短いからこそ、起承転結やユーモアが際立つ4コマ漫画。津夏なつなさんはクスっと笑えるシュールなオチからブラックユーモア、実体験を元にしたものなど、多彩な題材を4コマ漫画にしてSNSを中心に人気を集めています。数々の作品の中から特に反響の大きかったものをまとめた『津夏なつなさん傑作選』をお届けします。→『津夏なつなさん傑作選』を最初から読む860本目「RPGあるある潜入！魔王城