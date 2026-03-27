Red Hatは2026年3月23日(米国時間)、「Red Hat OpenShift 4.21: Smarter scaling, faster migration, and AI-powered efficiency」において、オープンソースアプリケーションプラットフォームの最新バージョン「Red Hat OpenShift 4.21」の概要を解説した。2月3日に一般公開された本製品は、AIトレーニングジョブ、コンテナ化されたマイクロサービス、仮想化アプリケーションの実行に重点を置いている。既存のITインフラを近代化し