株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が26日、自身のXを更新し、保有株を紹介しながら優待券を使い食事したことを報告した。【写真】美味そう！ロイホで桐谷さんが注文したメニュー定期的に保有株や優待券を紹介している桐谷さんは今回、「先日、ロイヤルホスト中野店の閉店時間が早くなっているのを知らず食事ができませんでした(以前は夜10時から10%増しの夜間料金)今日は午後7時半に