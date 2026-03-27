資産7億円の桐谷さん「ここは2000株が1番利回りが良い珍しい優待」 保有株紹介
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が26日、自身のXを更新し、保有株を紹介しながら優待券を使い食事したことを報告した。
【写真】美味そう！ロイホで桐谷さんが注文したメニュー
定期的に保有株や優待券を紹介している桐谷さんは今回、「先日、ロイヤルホスト中野店の閉店時間が早くなっているのを知らず食事ができませんでした(以前は夜10時から10%増しの夜間料金) 今日は午後7時半に行き、写真のものを注文」と報告。
ハンバーグセットを注文し「優待券5枚と現金96円の支払い。ずっと前は優待で半額という時代がありました。ここは2000株が1番利回りが良い珍しい優待」と伝えた。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。
【写真】美味そう！ロイホで桐谷さんが注文したメニュー
定期的に保有株や優待券を紹介している桐谷さんは今回、「先日、ロイヤルホスト中野店の閉店時間が早くなっているのを知らず食事ができませんでした(以前は夜10時から10%増しの夜間料金) 今日は午後7時半に行き、写真のものを注文」と報告。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。