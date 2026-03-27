初夏の訪れとともに、スターバックス ティー ＆ カフェから心ときめく新作が登場♡今回のテーマは、日本らしい「煎茶」と「抹茶」の融合。爽やかさと奥深さを同時に味わえる、これまでにないティービバレッジがラインアップしました。和の素材をモダンに楽しめる一杯で、ほっと癒されるひとときを過ごしてみませんか♪ 煎茶×抹茶の新感覚ティー 今回登場するビバレッジは、煎茶と抹茶を掛