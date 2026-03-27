初夏に楽しむスターバックス ティー ＆ カフェ新作♪煎茶抹茶の魅力満載

初夏の訪れとともに、スターバックス ティー ＆ カフェから心ときめく新作が登場♡今回のテーマは、日本らしい「煎茶」と「抹茶」の融合。爽やかさと奥深さを同時に味わえる、これまでにないティービバレッジがラインアップしました。和の素材をモダンに楽しめる一杯で、ほっと癒されるひとときを過ごしてみませんか♪

煎茶×抹茶の新感覚ティー

今回登場するビバレッジは、煎茶と抹茶を掛け合わせた特別なブレンドをベースにしたもの。

煎茶の爽やかな香りと、抹茶のコクや旨味をバランスよく引き出し、奥行きのある味わいに仕上げています。日本茶の魅力を再発見できる、まさに初夏にぴったりの一杯です。

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和スイーツ感覚の贅沢ドリンク

『煎茶抹茶 ティー フラペチーノ® わらび餅入り』



価格：持ち帰り805円／店内820円

わらび餅と黒蜜、きなこを合わせた和スイーツのようなフラペチーノ。抹茶の深みと煎茶の爽やかさに、やさしい甘さが重なり、満足感のある仕上がりです。

『煎茶抹茶 グリーン ティー スパークリング』



価格：持ち帰り717円／店内730円

トニックウォーターを合わせた爽快な一杯。グリーンシトラスの香りが広がり、リフレッシュしたいときにもぴったりです。

『煎茶抹茶 クラフト ティー ラテ』



価格：持ち帰り736円／店内750円

じっくり抽出した煎茶にミルクを合わせた優しい味わい。抹茶パウダーのアクセントで、ほっと落ち着くひとときを楽しめます。

ティーと楽しむ初夏スイーツ

ルワンダ ブラック ティー／トルタ ペスカ ロッサ

左 価格：持ち帰り540円・店内550円／右 価格：持ち帰り864円・店内880円

赤桃を使ったタルトは、しっとりとした甘さと香ばしい生地が魅力。

ルワンダ ブラック ティーは、すっきりとした甘みと心地よい渋みが特徴で、スイーツとの相性も抜群。組み合わせて楽しむことで、より豊かなティータイムが完成します。

初夏に味わう新しいティー体験

和の素材を活かした今回のラインアップは、日常にちょっとした特別感をプラスしてくれる存在。暑くなり始める季節に、爽やかさと癒しを同時に楽しめるのが魅力です。

お気に入りの一杯を見つけて、自分だけのリラックスタイムを過ごしてみてくださいね♡