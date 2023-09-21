ダイヤモンドバックスとの開幕戦

ドジャースは25日（日本時間26日）、本拠地で行われるダイヤモンドバックス戦でレギュラーシーズン開幕戦を迎える。先発メンバーが発表され、大谷翔平投手は「1番・指名打者」で先発出場する。山本由伸投手が2年連続で開幕投手を務める。

大谷は侍ジャパンの一員としてワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場した。打者として3本塁打を放ち、13打数6安打の打率.462、7打点、OPS1.842の好成績。指名打者部門の大会ベストナインに選出された。オープン戦では6試合に出場して打率.308（13打数4安打）、本塁打なし、3打点、OPS.819をマーク。投手としても2試合登板で1勝1敗、防御率3.24と順調に調整を進めてきた。

昨年3月18日のカブスとの開幕戦（東京ドーム）では5打数2安打をマーク。2年連続で開幕戦マルチ安打を記録した。メジャー9年目で初の開幕戦アーチが飛び出すか注目される。

昨年ワールドシリーズMVPに輝いた山本は、オープン戦で3試合登板して2勝0敗、防御率2.79。WBCでは侍ジャパンのエースとして2登板で1勝0敗、防御率2.70をマークした。

昨年のカブスとの開幕戦では5回4奪三振3安打1失点と好投し、シーズン初勝利を挙げた。2年連続で白星を飾れるか。（Full-Count編集部）