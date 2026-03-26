3月26日（木）の『アメトーーク！』は、前からひそかに思っていたことをぶちまける「芸人矢印トーーク」の特別編。くされ縁の3人が集結する「東野・西野・品川の3人矢印トーーク」が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！スタジオには、かつて「どうした!?品川」「スゴイんだぞ！西野さん」という伝説の企画を生み出した東野幸治と、西野亮廣（キングコング）、品川祐（品川庄司）が集まり、それぞれが思っている