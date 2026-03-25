記事ポイントコープ共済連が厚生労働大臣より2回目の「くるみん認定」を取得2024年度の男性職員育児休業取得率100％、平均取得日数236.9日妊娠期から復職後まで一貫した子育て支援制度を整備 コープ共済連（日本コープ共済生活協同組合連合会）が、厚生労働大臣より「くるみん認定」を取得しています。男性職員の育児休業取得率100％を達成するなど、仕事と育児の両立を支える制度の定着が進んでいます。 コープ共済連「