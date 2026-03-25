男性育休取得率100％を実現！ コープ共済連「くるみん認定」取得

記事ポイント コープ共済連が厚生労働大臣より2回目の「くるみん認定」を取得2024年度の男性職員育児休業取得率100％、平均取得日数236.9日妊娠期から復職後まで一貫した子育て支援制度を整備 コープ共済連が厚生労働大臣より2回目の「くるみん認定」を取得2024年度の男性職員育児休業取得率100％、平均取得日数236.9日妊娠期から復職後まで一貫した子育て支援制度を整備

コープ共済連（日本コープ共済生活協同組合連合会）が、厚生労働大臣より「くるみん認定」を取得しています。

男性職員の育児休業取得率100％を達成するなど、仕事と育児の両立を支える制度の定着が進んでいます。

コープ共済連「くるみん認定」取得

認定日：2026年2月16日対象計画期間：2021年5月1日〜2024年4月30日（第3期一般事業主行動計画）認定回数：2回目（☆マーク2つ）

コープ共済連は、次世代育成支援対策推進法に基づく第3期一般事業主行動計画における取り組みが評価され、2026年2月16日付で「くるみん認定」を取得しています。

妊娠期から復職後までを一貫して支援する制度整備や、両立しやすい職場づくりが評価のポイントです。

今回が2回目の認定となり、認定回数を示す☆

マークは2つになっています。

子育て支援制度の概要

育児休業制度は、子どもが2歳になるまで男女ともに利用できます。

2024年度には男性職員の育児休業取得率が100％に達しており、平均取得日数は236.9日です。

勤務時間短縮制度では、妊娠時短として1日1時間15分まで勤務時間を短縮でき、育児時短は子どもが小学校3年生修了時まで利用できます。

配偶者の出産時には通算3日間の有給休暇を分割で取得でき、法定の産前休暇に入る前に最大2週間の有給特別休暇も用意されています。

両立支援の取り組み

妊娠後面談や産休前面談を実施し、産育休に関する制度を学び安心して休業期間を過ごせるよう支援しています。

産育休者交流会では、妊娠・育児の悩みや復職への不安を共有する場を設けており、子連れでの参加も可能です。

チャイルドサポート費用支援制度として、子どもの送迎や病後児保育、ベビーシッターなどの費用の一部を補助する仕組みです。

こども参観日は、職員の子ども（小学1〜6年生）を対象に親の職場や仕事を知ってもらう機会として開催されています。

年次有給休暇は勤続年数により13日〜20日で、2024年度の取得率は91.1％です。

コープ共済連の子育て支援制度は、妊娠期から復職後までを一貫してカバーする手厚い内容となっています。

男性職員の育児休業取得率100％や有給休暇取得率91.1％など、制度が実際に活用されている点が大きな特徴です。

女性も男性も安心して働きながら能力を発揮できる職場づくりが着実に進んでいます。

コープ共済連「くるみん認定」取得の紹介でした。

よくある質問

Q. くるみん認定とはどのような制度ですか

A. 次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定し目標を達成した企業が「子育てサポート企業」として厚生労働大臣の認定を受けられる制度です。

Q. コープ共済連の男性職員の育児休業取得状況はどうなっていますか

A. 2024年度の男性職員の育児休業取得率は100％で、平均取得日数は236.9日です。

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