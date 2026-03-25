CUTIE STREETが、新曲「ナイスだね」を本日3月25日に先行配信リリース。あわせて同楽曲のMVを公開した。 （関連：CUTIE STREET、未来への希望と自信に満ちたKアリーナ横浜単独公演止まらぬ快進撃で日本武道館へ） 同楽曲は、CUTIE STREETがCMキャラクターを務めるロッテの10年ぶりとなる新アイスブランド『アジアに恋して』のCM曲。川谷絵音が作詞作曲を担当した。アジアのエッセンスを織り交ぜた軽快で