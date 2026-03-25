10代の本田紗来が、少しずつオトナになっていく過程を追いかける連載企画。今回は、高校卒業を迎えた紗来が「高校生活の思い出」を振り返ります。友だちとのかけがえのない思い出や、誰よりも味方でいてくれた家族とのお話まで、新たなスタートを切る紗来が語る貴重なトークはファン必見です♡本田紗来のまっさら vol.610代の純粋で“まっさら”な本田紗来。日常のなかであらゆることを吸収し、少しずつオトナになっていく過