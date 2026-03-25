≠ME（ノットイコールミー）の櫻井ももが、3月24日の放送をもって『ラヴィット！』（TBS系）の火曜日シーズンレギュラーを卒業した。 【写真】櫻井もも（≠ME）を『ラヴィット！』メンバーを囲んだ集合ショット 他 自身のSNSで感謝の思いをつづったほか、MCの川島明や共演者たちもねぎらいのメッセージを投稿。あたたかなやりとりに、番組ファンの注目が集まっている。 ■櫻井もも「宝物の