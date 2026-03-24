「イシナガキクエを探しています」「飯沼一家に謝罪します」「魔法少女山田」「UFO山」。これまで放送された4作全てが大きな話題を呼び、注目を集め続けるテレビ東京の番組「TXQ FICTION」シリーズ。その最新作は、まさかの「神木隆之介」!? 神木さんが本人役で出演し、自身が開催したイベントで流した映像をきっかけに、10歳で姿を消した子役の“てるちゃん”を追うフェイクドキュメンタリー。先日地上波で最終話が放送されたばか